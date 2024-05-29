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سيارة تقتحم منزلاً وتحطم جدرانه في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حادثًا غريبًا وقع في أحد الأحياء في جازان.

سيارة تقتحم منزلاً في جازان

وفي التفاصيل، ظهر خلال المقطع المتداول، سيارة داخل حجرة أحد المنازل بعد تحطيمها للجدار بسبب شدة التصادم.

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كما تسبب الحادث في تلفيات كبيرة داخل المنزل، وفيما يبدو أن قائد المركبة فقط السيطرة عليها، مما تسبب في اقتحامها للمنزل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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