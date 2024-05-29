شكرا لقرائتكم سيارة تقتحم منزلاً وتحطم جدرانه في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حادثًا غريبًا وقع في أحد الأحياء في جازان.

سيارة تقتحم منزلاً في جازان

وفي التفاصيل، ظهر خلال المقطع المتداول، سيارة داخل حجرة أحد المنازل بعد تحطيمها للجدار بسبب شدة التصادم.

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كما تسبب الحادث في تلفيات كبيرة داخل المنزل، وفيما يبدو أن قائد المركبة فقط السيطرة عليها، مما تسبب في اقتحامها للمنزل.