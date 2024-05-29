شكرا لقرائتكم “واس” تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي لعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حققت وكالة الأنباء السعودية “واس” , الفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي لعام 2024 في دورتها الثامنة , في مجال “إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر” فئة “الإعلام الرقمي”.

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وقد تسلّم رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، الجائزة , اليوم ، خلال انعقاد أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب بمملكة البحرين، بحضور أصحاب المعالي وزراء الإعلام في الدول العربية، ورؤساء الاتحادات والمنظمات المعنية بجامعة الدول العربية.

جائزة التميّز الإعلامي العربي

وفازت “واس” بالجائزة إثر مشاركتها بتقرير بعنوان (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على إيصال المساعدات لقطاع غزة ضمن أولويات ثلاث، هي الغذاء، والإيواء , والصحة).

وقد تلقت الأمانة العامة للجائزة أكثر من 100 مشاركة في فئات إعلامية متنوعة، حيث بلغت الأعمال المرشحة في فئة الأعمال التلفزيونية (48 عملًا)، وفي فئة الأعمال الإذاعية (24 عملًا)، وفئة الصحافة المكتوبة (7 أعمال)، وفي فئة الإعلام الإلكتروني (9 أعمال)، فيما بلغ عدد الشخصيات والمؤسسات التي تم ترشيحها للتكريم (3 شخصيات).

تشجيع الإبداع والابتكار والتميّز الإعلامي

وتستهدف الجائزة التي أطلقت في عام 2015 بقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب لتشجيع الإبداع والابتكار والتميّز الإعلامي؛ المؤسسات الإعلامية الحكومية والمعتمدة والمنظمات والاتحادات العربية التي تتمتع بصفة مراقب لدى جامعة الدول العربية، وكذلك الشخصيات الإعلامية الرائدة في مجال الإعلام، إلى جانب إبراز النماذج الإعلامية المتميزة في العالم العربي، وتقديم محتوى إعلامي جيد يعود بالنفع على المجتمع العربي وخدمة قضاياه.

ويؤكد فوز وكالة الأنباء السعودية بالجائزة أداءَها المتميز في مختلف المجالات الإعلامية, سواءً في إدارة التحرير أو الإعلام الإلكتروني أو في مكاتبها ومراسليها في داخل المملكة وخارجها.