شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك في مقر إمارة منطقة جازان.

تنمية شاملة

وفي بداية الاجتماع ثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الجبلية وسائر مناطق المملكة.

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ودشن سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة، المرحلة الثالثة لمشروع زراعة أشجار العود والصندل لتشمل مناطق المملكة الأخرى بعد نجاح الهيئة في زراعة أشجار الصندل في المرحلة الأولى في المناطق الجبلية بجازان والمرحلة الثانية في مدن ومحافظات منطقة جازان.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان.