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شكرا لقرائتكم موسم الحج 1445.. رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد خالد الفرحان، مدير إدارة العلاقات العامة في الخطوط الحديدية السعودية (سار)، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين في موسم الحج 1445.
موسم الحج 1445
وقال الفرحان خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إنه وبالمقارنة بالعام الماضي، تم توفير 100 ألف مقعد في القطار ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون مقعد عبر 3800 رحلة من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهاية موسم الحج 1445
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وتابع أنه تم الإعلان عن جاهزية القطار لخدمة ضيوف الرحمن لخدمة الحجاج في تنقلاتهم، واليوم تم استقبال بعثة الحجاج الروسية الأولى، بينما تم استقبال حجاج الهند أمس، فضلًا عن العديد من الجنسيات من ضيوف الرحمن عبر خدمات القطار.
طريقة استخراج تصريح لموسم الحج 1445
- يجب أن يتم تنزيل تطبيق نسك
- إدخال البيانات الشخصية للراغبين في تأدية الحج لتشمل “الاسم، الجنسية، رقم الهاتف، مكان الإقامة، تاريخ الميلاد، من ثم كتابة كلمة السر”
- اختيار تصريح الحج لعام 2024
- اختيار ما يناسبك من اختيارات متعددة من باقات الحج
- دفع قيمة الباقة عن الطرق الموضحة من وزارة الحج
- طباعة التصريح من خلال منصة أبشر
شروط استخراج تصريح دخول مكة
- أن تكون الإقامة سارية
- أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية
طريقة طباعة تصريح الحج عبر أبشر
- زيارة المنصة الإلكترونية أبشر
- اختيار خدمات الأفراد
- إنشاء دخول عبر تقديم كافة البيانات المطلوبة
- قم بالنقر فوق أيقونة خدماتي
- اضغط على خدمات، ثم وزارة الحج
- اضغط على طباعة تصريح الحج
- قم بطباعة التصريح، ويجب الاحتفاظ به
شروط الحصول على تصريح أداء مناسك الحج
- أن يتراوح العمر من 18 وحتى 65 عامًا
- أن يكون المتقدم تلقى تطعيم فيروس كورونا
- امتلاك جواز سفر سارٍ
- أن يتم التسجيل عبر موقع وزارة الحج
- إرفاق كافة الوثائق المطلوبة
هل يجوز أداء الحج بدون تصريح؟
لا يجوز الذهاب إلى الحج بدون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، وفقًا لهيئة كبار العلماء.