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رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسوريا قريبًا

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الرياض - محمد الوسيري - كشف سفير جمهورية سوريا، الدكتور محمد أيمن سوسان، عن تدشين رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسوريا قريبًا، حيث أعلن اعتزام بلاده تدشين مسار الرحلات المنتظمة للخطوط الجوية السورية إلى 3 مدن وهي “الرياض، وجدة، والدمام” وذلك بعد انتهاء موسم حج هذا العام.

رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسوريا

وقال سوسان بحسب العربية: “إنها خطوة تُسعد الكثير من السوريين المقيمين في ، وفي المقابل كذلك الحال بالنسبة لـ”السعوديين” الذين اعتادوا التمتع بـ “سحر المناخ والطبيعة” في سوريا، وتمضية الوقت في دمشق”.

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خدمات تليق بالسعوديين

ووعد السفير السوري بتنفيذ مستويات أداء عملية بالتكامل مع المؤسسات السورية من أجل تقديم الخدمات التي تليق بالسياح السعوديين، وتشكل إضافة نوعية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية ما بين الرياض- دمشق، حسب قوله.

ويعد تفعيل خطوة الرحلات المباشرة من سوريا إلى السعودية تطورًا لافتًا في العلاقات السعودية- السورية، إذ جاءت بعد استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من إغلاق السفارات في البلدين إثر اندلاع الأزمة في سوريا، وفي سياق ذلك التطور عينت أخيرًا الرياض سفيرًا لها في دمشق، السفير فيصل المجفل الذي كان قد شغل منصب سفيرًا لبلاده لدى الكاميرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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