شكرا لقرائتكم إعلاميون سعوديون عن برنامج القيادات الإعلامية بالإمارات: يلبي طموح الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يشارك إعلاميون من المملكة في النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، بمشاركة 53 شابًّا وشابة من 16 دولة عربية، وبالتعاون مع 20 مؤسسة إعلامية عربية ودولية، بهدف المساهمة في إعداد جيل من الإعلاميين الشباب المؤهلين لقيادة العمل الإعلامي على اختلاف مجالاته وتخصصاته ومواكبة المتغيرات المتسارعة وخدمة المجتمعات العربية من خلال الرسالة السامية لمهنة الإعلام.

تجربة مميزة

وعبر عدد من الإعلاميين السعوديين المشاركين في البرنامج عن مدى سعادتهم لخوض غمار هذه التجربة المميزة التي ستكون محطة مهمة ومؤثرة في مسيرتهم المهنية، وقالت الإعلامية جنان بنت جعفر العبدالجبار: إن وجودها في البرنامج يعد بمثابة فرصة ذهبية ومسؤولية مهمة، ستنقل مخرجاتها إلى الشباب السعودي المهتم بتطوير صناعة الإعلام ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت، برنامج القيادات الإعلامية الشابة، محطة مهمة جدًّا حيث سأكتسب الكثير من المعارف والخبرات من الشخصيات والقيادات الإعلاميّة البارزة الذين يقدمون تجاربهم، وكشفت عن نيتها في تنظيم ورش عمل متخصصة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بالمحتوى الإعلامي للشباب السعودي.

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أما مرهف سمير الجفري، مدير المركز الإعلامي في نادي الوحدة السعودي، عبر عن حماسه لمشاركته في البرنامج ونقل تجربته إلى الشباب الإعلامي السعودي، ومشاركتهم بالخبرات والمعارف التي اكتسبها من خلال مشاركته وحضوره ورش وجلسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات الإعلامية العاملة في دولة الإمارات، الأمر الذي يغني التجربة والثقافة الشخصية وبما يضيف إلى العمل المهني والشخصي الكثير من المهارات.

محاضرات وورش عمل

في السياق، أكد الإعلامي عبدالله بن خالد الطويرقي، أن ما اكتسبه من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، يلبي ما يطمح فيه الشباب السعودي، وتعمل عليه المملكة العربية السعودية في إطار التحول الرقمي الذي يسود العالم، منوهًا إلى أن الاطلاع على الإستراتيجيات الإعلامية الحديثة لوسائل الإعلام المختلفة في دولة الإمارات، ستغني التجربة الشخصية والفهم العميق لأفضل الممارسات والتجارب الإعلامية، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على منهجية العمل الإعلامي الخاص بالمشاركين.

ويهدف مركز الشباب العربي من البرنامج، إلى تعزيز مهارات القيادات الشابة بالعمل الإعلامي الهادف والمؤثر وتأهيلهم لاكتساب مهارات الإعلامي الموهوب، الأمر الذي يساهم في تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، وتحقيق دورهم الحقيقي في صناعة التغيير الايجابي في مجتمعاتهم في مختلف القضايا المصيرية.

البرنامج مستمر حتى مطلع يونيو

وسيشارك فريق القيادات الإعلامية، في عدد من الفعاليات والمنتديات الإقليمية في الإمارات، أبرزها منتدى الإعلام العربي في دبي، ويستمر عمل البرنامج حتى السادس من شهر يونيو القادم، وسيشارك الشباب في ورش عمل وزيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية العربية والدولية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات وصناع القرار، بهدف الاطلاع على نماذج وتجارب إعلامية لخبراء من كافة الدول العربية ومن مختلف تخصصات الإعلام وفنون الاتصال، في ظل تنامي أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على صناعة المحتوى الإعلامي، وبما يعزز ترسيخ مفهوم الارتباط بالهوية واللغة العربية والقيم الإنسانية.