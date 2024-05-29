شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الإعلام توقع 4 اتفاقيات لتعزيز التعاون في المحتوى الرقمي والان نبدء بالتفاصيل



وتسعى الأكاديمية من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز علاقتها مع الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجالات الإعلام المختلفة، وتطوير أداء الأعمال والبرامج.

تدريب وتعليم وشملت الاتفاقيات الموقعة؛ المجالات الأكاديمية والتدريبية والاستشارية مع كل من الجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، في مجال تقديم الدورات التدريبية والبرامج المتعددة، وخدمات التدريب التعاوني في تأهيل الطلاب والطالبات من خلال برامج الأكاديمية المتخصصة.

كما شملت الاتفاقيات تقديم خدمات استشارية، وتنفيذ رحلات تعليمية جاذبة.



وتعد أكاديمية الإعلام السعودية إحدى مبادرات وزارة الإعلام ضمن برنامج المحتوى الرقمي، وحصلت على ترخيص تدريب مهني من قبل المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني.

وتقدم التدريب في مجالات الإعلام الرقمي، لدعم وتمكين الممارسين والمهتمين في القطاع عبر تقديم برامج نوعية باعتمادات محليّة وعالميّة. الدمام - شريف احمد - وقعّت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، عددًا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات محلية وعالمية؛ ضمن فعاليات المحتوى الرقمي في دورته الرابعة المقام حاليًا بالرياض.وتسعى الأكاديمية من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز علاقتها مع الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجالات الإعلام المختلفة، وتطوير أداء الأعمال والبرامج.وشملت الاتفاقيات الموقعة؛ المجالات الأكاديمية والتدريبية والاستشارية مع كل من الجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، في مجال تقديم الدورات التدريبية والبرامج المتعددة، وخدمات التدريب التعاوني في تأهيل الطلاب والطالبات من خلال برامج الأكاديمية المتخصصة.كما شملت الاتفاقيات تقديم خدمات استشارية، وتنفيذ رحلات تعليمية جاذبة.وتعد أكاديمية الإعلام السعودية إحدى مبادرات وزارة الإعلام ضمن برنامج المحتوى الرقمي، وحصلت على ترخيص تدريب مهني من قبل المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني.وتقدم التدريب في مجالات الإعلام الرقمي، لدعم وتمكين الممارسين والمهتمين في القطاع عبر تقديم برامج نوعية باعتمادات محليّة وعالميّة.