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أكاديمية الإعلام توقع 4 اتفاقيات لتعزيز التعاون في المحتوى الرقمي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعّت أكاديمية الإعلام بوزارة الإعلام، عددًا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات محلية وعالمية؛ ضمن فعاليات المحتوى الرقمي في دورته الرابعة المقام حاليًا بالرياض.
وتسعى الأكاديمية من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز علاقتها مع الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجالات الإعلام المختلفة، وتطوير أداء الأعمال والبرامج.
محلية وعالمية.. أكاديمية الإعلام توقع 4 اتفاقيات لتعزيز التعاون في المحتوى الرقمي- واس

تدريب وتعليم

وشملت الاتفاقيات الموقعة؛ المجالات الأكاديمية والتدريبية والاستشارية مع كل من الجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، في مجال تقديم الدورات التدريبية والبرامج المتعددة، وخدمات التدريب التعاوني في تأهيل الطلاب والطالبات من خلال برامج الأكاديمية المتخصصة.
كما شملت الاتفاقيات تقديم خدمات استشارية، وتنفيذ رحلات تعليمية جاذبة.
محلية وعالمية.. أكاديمية الإعلام توقع 4 اتفاقيات لتعزيز التعاون في المحتوى الرقمي- واس

وتعد أكاديمية الإعلام السعودية إحدى مبادرات وزارة الإعلام ضمن برنامج المحتوى الرقمي، وحصلت على ترخيص تدريب مهني من قبل المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني.
وتقدم التدريب في مجالات الإعلام الرقمي، لدعم وتمكين الممارسين والمهتمين في القطاع عبر تقديم برامج نوعية باعتمادات محليّة وعالميّة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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