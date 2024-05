شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" توضح اشتراطات وضوابط الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاشتراطات والضوابط التي يمكن للمنشآت الزراعية بعد استيفائها التقدم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، حسب الآلية المنضمة لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 111.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالرياض أمس الأربعاء، قدمها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة م. محمد بن عبد العزيز العبد اللطيف.

وحضر الورشة عدد من المختصين في القطاع الزراعي وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بالمملكة، بهدف تشجيع القطاع الزراعي على الاستفادة من تلك التعرفة، ما ينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.

تعرفة الاستهلاك الكثيف

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات للحصول على تعرفة الاستهلاك الكثيف، تتضمن أن تكون المنشأة تابعة لقطاع مؤهل للاستفادة من هذه التعريفة، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي للمنشأة لا يقل عن 80%، وأن يرسل المستهلك بياناته المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، موضحًا نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون المواد الخام.

3 مراحل

وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضًا أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقًا مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة الطاقة"، وأن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل، لقياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي.

وقالت الوزارة إن مراحل تنفيذ طلب تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تمر عبر 3 مراحل، الأولى بدأت منذ أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، ويوقع فيها المستهلك على الالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عليه وتقديم البيانات اللازمة.

والثانية مرحلة إرسال البيانات المالية المدققة، والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وتكون في شهر يوليو المقبل.

أما الثالثة فستكون بداية من شهر أغسطس المقبل، وهي مرحلة تأكيد الاستحقاق، وفيها يتأكد استحقاق المستهلك للتعريفة ويُستكمل ما تبقى من التزامات عليه.

ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الزراعي (الألبان - البيوت المحمية - الدواجن) والمصانع المقامة على الأراضي الزراعية، إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم، والاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

تحقيق الاشتراطات المؤهلة

يشار إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تُطبق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة.

وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كل الاشتراطات المؤهلة، وتكون على فئتين: الأولى تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون تكاليف المواد الخام (20)% أو أكثر.

والثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%.