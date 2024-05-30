اخبار السعوديه

طن مواد غذائية فاسدة ببيشة

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موافقة مدير التعليم شرط التصحيح الآلي للاختبارات

فيما تنطلق، اليوم، الاختبارات الشفهية والعملية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتستمر 3 أيام، ضمن اليوم الدراسي، ينفذ الاختبار...

970122df19.jpgالأحساء: عدنان الغزال
c7f1e777c2.jpg21 ذو القعدة 1445 هـ

الثلاثينيون الأكثر تعيينا بالقطاع الحكومي

سيطرت الفئة الثلاثينية من 34-30 سنة، على التعيينات في القطاع الحكومية، إذ تصدرت أكثر الفئات العمرية توظيفًا خلال 90 يومًا، بمعدل 5...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png21 ذو القعدة 1445 هـ

100 ألف مقعد إضافي للحجاج بقطار الحرمين وتكثيف أعمال الرقابة

أعلنت الخطوط الحديدية «سار» عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال محطاتها الخمس التي تربط مكة...

icon-byline.pngالمناطق:
icon-clock.png21 ذو القعدة 1445 هـ

الشورى يطالب ببناء مطارات حول مدينة الرياض

طالب مجلس الشورى، أمس، هيئة الطيران المدني بإنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها حول مدينة الرياض أو طرحها للقطاع...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1445 هـ

إغلاق قسم اليوم الواحد بمجمع طبي خاص

كشفت وزارة الصحة عن إغلاق قسم جراحة اليوم الواحد بمجمع طبي خاص إغلاقًا تحفظيًا، وذلك بسبب تشغيله عددًا من الممارسين دون حصولهم على...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1445 هـ

60 مبادرة رئيسية ومصاحبة بالمسجد النبوي

أطلقت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي، بحضور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png21 ذو القعدة 1445 هـ

الدوسري يناقش عددا من البنود خلال اجتماع الدورة 19 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري اليوم، أن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية تستوجب تعزيز التكامل...

icon-byline.pngالمنامة: دوت الخليج
icon-clock.png21 ذو القعدة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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