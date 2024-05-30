طن مواد غذائية فاسدة ببيشة

موافقة مدير التعليم شرط التصحيح الآلي للاختبارات فيما تنطلق، اليوم، الاختبارات الشفهية والعملية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتستمر 3 أيام، ضمن اليوم الدراسي، ينفذ الاختبار... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 21 ذو القعدة 1445 هـ 21 ذو القعدة 1445 هـ الثلاثينيون الأكثر تعيينا بالقطاع الحكومي سيطرت الفئة الثلاثينية من 34-30 سنة، على التعيينات في القطاع الحكومية، إذ تصدرت أكثر الفئات العمرية توظيفًا خلال 90 يومًا، بمعدل 5... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 21 ذو القعدة 1445 هـ 21 ذو القعدة 1445 هـ 100 ألف مقعد إضافي للحجاج بقطار الحرمين وتكثيف أعمال الرقابة أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال محطاتها الخمس التي تربط مكة... المناطق: المناطق: دوت الخليج 21 ذو القعدة 1445 هـ 21 ذو القعدة 1445 هـ الشورى يطالب ببناء مطارات حول مدينة الرياض طالب مجلس الشورى، أمس، هيئة الطيران المدني بإنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها حول مدينة الرياض أو طرحها للقطاع... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 ذو القعدة 1445 هـ 21 ذو القعدة 1445 هـ إغلاق قسم اليوم الواحد بمجمع طبي خاص كشفت وزارة الصحة عن إغلاق قسم جراحة اليوم الواحد بمجمع طبي خاص إغلاقًا تحفظيًا، وذلك بسبب تشغيله عددًا من الممارسين دون حصولهم على... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 ذو القعدة 1445 هـ 21 ذو القعدة 1445 هـ 60 مبادرة رئيسية ومصاحبة بالمسجد النبوي أطلقت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي، بحضور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 21 ذو القعدة 1445 هـ 21 ذو القعدة 1445 هـ الدوسري يناقش عددا من البنود خلال اجتماع الدورة 19 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري اليوم، أن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية تستوجب تعزيز التكامل... المنامة: دوت الخليج المنامة: دوت الخليج 21 ذو القعدة 1445 هـ 21 ذو القعدة 1445 هـ

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