طن مواد غذائية فاسدة ببيشة

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موافقة مدير التعليم شرط التصحيح الآلي للاختبارات
فيما تنطلق، اليوم، الاختبارات الشفهية والعملية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتستمر 3 أيام، ضمن اليوم الدراسي، ينفذ الاختبار...
الثلاثينيون الأكثر تعيينا بالقطاع الحكومي
سيطرت الفئة الثلاثينية من 34-30 سنة، على التعيينات في القطاع الحكومية، إذ تصدرت أكثر الفئات العمرية توظيفًا خلال 90 يومًا، بمعدل 5...
100 ألف مقعد إضافي للحجاج بقطار الحرمين وتكثيف أعمال الرقابة
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال محطاتها الخمس التي تربط مكة...
الشورى يطالب ببناء مطارات حول مدينة الرياض
طالب مجلس الشورى، أمس، هيئة الطيران المدني بإنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها حول مدينة الرياض أو طرحها للقطاع...
إغلاق قسم اليوم الواحد بمجمع طبي خاص
كشفت وزارة الصحة عن إغلاق قسم جراحة اليوم الواحد بمجمع طبي خاص إغلاقًا تحفظيًا، وذلك بسبب تشغيله عددًا من الممارسين دون حصولهم على...
60 مبادرة رئيسية ومصاحبة بالمسجد النبوي
أطلقت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي، بحضور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن...
الدوسري يناقش عددا من البنود خلال اجتماع الدورة 19 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري اليوم، أن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية تستوجب تعزيز التكامل...
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