في إطار الإجراءات التنظيمية لموسم الحج الحالي، كشفت وزارة الحج عن ثلاث فئات مستهدفة يمكنها الحصول على تصريح دخول مكة المكرمة. وأوضحت الوزارة أن هذه التصاريح يمكن الحصول عليها عبر منصة “أبشر”، وتتمثل الفئات المستهدفة في: الفئة الأولى: وتضم حاملي الإقامة المميزة، وتأشيرة الزيارة، والمستثمرين، والمواطنين الخليجيين. الفئة الثانية: أفراد الأسرة المقيمون في المملكة. الفئة الثالثة: العمالة المنزلية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج تُحدد فئات مخولة بالدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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