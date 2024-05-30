جدل حول إزالة الحشائش والأعشاب في الأراضي الفضاء بالدوادمي: بين التشوه البصري والحفاظ على البيئة

شهدت منصة إكس جدلاً واسعًا حول قرار بلدية محافظة الدوادمي في الرياض بإزالة الحشائش والأعشاب من الأراضي الفضاء في المنطقة. قالت البلدية إن وجود هذه النباتات يعد “عنصر من عناصر التشوه البصري”، وأنها تعمل على إزالتها لتحسين المشهد الحضري.

ومع ذلك، انتقد العديد من المغردين هذا القرار، مؤكدين أن الحشائش والأعشاب مفيدة للبيئة وتساعد في منع تطاير الغبار. وأشار آخرون إلى أن المملكة تنفذ مبادرات لتحسين الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة، مما يتناقض مع قرار البلدية.

في المقابل، أيد أحد المغردين قرار البلدية، مؤكدًا أن هذه النباتات كانت مصدر ازعاج له بسبب تجمع الحشرات والزواحف بالقرب من منزله، وأن إزالتها أراحته من هذه المشكلة. وعلى الرغم من الجدل الواسع، لم تصدر البلدية أي تعليق إضافي على القرار حتى الآن.