"أول سابقة تحدث" .. بالفيديو: مسؤول سابق يعلق على مخالفات انتخابات الغرفة التجارية بالرياض

صحيفة الخليج 365: علق حسين العبدالقادر، الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية، على مخالفات انتخابات الغرفة التجارية في الرياض.

وقال خلال لقاء مع قناة السعودية:" هذه الدورة ال 19 في غرفة الرياض، وبعد الفلترة وصل عدد المرشحين إلى 82 مرشح".

وتابع:" تعليقي على الاشتراطات حسب النظام، من المناسب يكون هناك اشتراطات أفضل من الموجودة اليوم، فلابد يشترط أن يكون المرشح لديه سجل تجاري أكثر من 3 سنوات وخبرة 5 سنوات إذا كان لديه شهادة بكالوريوس، أو خبرة 10 سنوات في ممارسة الأعمال المتعلقة بالنشاط التجاري، ولا يكون صدر بحقه قرار أو قضية في الأمانة، ولا يكون عضو في غرفة تجارية أخرى".

وأشار إلى أن ما حدث في انتخابات غرفة الرياض، أول مرة يحدث في تاريخ انتخابات جميع الغرف التجارية، وأول سابقة تحدث في الرياض.