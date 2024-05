شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع أكاديمية طويق.. أكاديمية مطوري Apple تحتفي بتخريج 192 طالبة والان نبدء بالتفاصيل

جيل من رائدات الأعمال

كلمة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أ. متعب القني @SAFCSP

وإعلانه عن إطلاق أول برنامج للذكور والإناث في #أكاديمية_مطوري_آبل بمجال الألعاب الإلكترونية، ضمن حفل تخريج الدفعة الثالثة من مطوّرات الأكاديمية. pic.twitter.com/JivD5zOU7H — أكاديمية مطوري آبل - طويق (@ADA_TWQ) May 29, 2024



ابتكار الحلول المميزة

احتفت أكاديمية مطوري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق اليوم، بتخريج الدفعة الثالثة من طالباتها البالغ عددهن 192 طالبة، في حفل أقيم بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. إيناس العيسى، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، ونائب الرئيس للمبيعات في ألمانيا والنمسا وسويسرا وتركيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية وإفريقيا خوان كاستيلانوس، ورئيسة تسويق المطورين العالميين في شركة Apple إستر هير.جاء ذلك بعد رحلة تعليمية امتدت قرابة 9 شهور، تلقت خلالها الخرّيجات العديد من المهارات بمجالات البرمجة والتصميم والأعمال، وذلك لإعدادهن لمختلف الوظائف بمجالات تطبيقات iOS.وأشادت د. إيناس العيسى، بجهود أكاديمية مطوري Apple ضمن شراكتها مع أكاديمية طويق وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في تطوير وتمكين القدرات التقنية وإعداد جيل من رائدات الأعمال، من خلال توفير البيئة المناسبة لهن في تطوير حلول مبتكرة وواعدة تخدم العديد من فئات المجتمع، وبالأخص تدعم مواصلة تفوق المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الرقمي في شتّى المجالات. وجدّد فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق الاحتفاء بخرّيجات الأكاديمية، وحثّهن على مواصلة ابتكار الحلول المميزة والمبتكرة متمنيًا لهن كل التوفيق بمسيرتهن المهنيّة.كما أعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق، من مكانة متميزة في فترة قصيرة، ولما يوليه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من تأهيل وتطوير القدرات التقنية، لمواكبة تطوّر التقنيات وصناعة حلول مبتكرة تنافس بها المملكة دول العالم.وأعلن إطلاق أول برنامج للذكور والإناث بأكاديمية مطوريّ آبل في مجال الألعاب الإلكترونية.شراكات جديدة للأكاديميةوأعلنت مديرة أكاديمية مطوري أبل بالشراكة مع أكاديمية طويق عهود النايل إطلاق شراكات جديدة للأكاديمية مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ومركز أبحاث نمط الحياة والصحة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وشركة ثمانية للنشر والتوزيع، والكراج، لإطلاق برامج نوعيّة.وقالت إستر هير: "أطلقنا أكاديمية مطوري Apple في الرياض لتمكين الطالبات وتزويدهن بالأدوات والموارد التي يحتجنها للسعي وراء تحقيق شغفهن وتطوير حياتهن المهنية، ومن المثير للاهتمام أن نرى الطرق المذهلة التي استفادت بها الخريجات من قوة البرمجة لإحداث تأثير وإطلاق العنان لفرص جديدة".أكاديمية مطوري Appleوأُطلقت أكاديمية مطوري Apple بالشراكة بين أكاديمية طويق وشركة Apple، كأول أكاديمية من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إثر الشراكة التي أسستها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى المقر الرئيس لشركة آبل في سان فرانسيسكو، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018، التي نتج عنها العديد من المُبادرات النوعية.