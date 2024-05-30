بالشراكة مع أكاديمية طويق.. أكاديمية مطوري Apple تحتفي بتخريج 192 طالبة

كلمة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أ. متعب القني @SAFCSP

وإعلانه عن إطلاق أول برنامج للذكور والإناث في #أكاديمية_مطوري_آبل بمجال الألعاب الإلكترونية، ضمن حفل تخريج الدفعة الثالثة من مطوّرات الأكاديمية. pic.twitter.com/JivD5zOU7H