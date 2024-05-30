شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. سفارة المملكة تجلي مواطنًا في حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين خارج المملكة، نقلت السفارة السعودية في المجر، مواطنًا تعرض لحالة طبية حرجه، عبر طائرة اخلاء طبي من بودابست.

وجاء في بيان السفارة على منصة إكس: "إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة المواطنين خارج المملكة، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية سلمه الله، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، قامت السفارة وتحت إشراف سعادة السفير ماجد العبدان، بنقل مواطن تعرض لحالة طبية حرجة، وذلك عبر طائرة اجلاء طبي من بودابست.

