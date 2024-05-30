تفاصيل اختفاء مواطن سعودي في القاهرة في ظروف غامضة.. ومناشدات جماعية للبحث عنه «فيديو»

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن سعودي قصة اختفاء شقيقه ويدعى «هتان غازي شطا»، منذ أكثر من شهر في ظروف غامضة في القاهرة.

شقيقه يروي القصة

وقال شقيق المفقود في مقطع فيديو: "من يوم 22 إبريل أخي هتان مفقود في مدينة القاهرة، ومن وقتها توجهنا مباشرة إلى السلطات".

وأضاف: "الآن نطرق باب السوشيال ميديا ونبدأ على جميع الأصعدة، ونحتاج بعد دعم الله عونكم جميعا بمشاركة هذه والمعلومات مع كل معارفكم في المملكة ومصر".

وتابع: اليوم بعد مضي شهر لسنا متأكدين إذا هو في القاهرة أو في مكان آخر.

رسالة العائلة

نشرت عائلة الشاب السعودي المفقود رسالة كتبت فيها: "أهلنا وحبايبنا في مصر، ساعدونا ندور على هتان غازي شطا، مواطن سعودي اختفى في القاهرة من 22/4/2024".