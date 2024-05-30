بالفيديو.. مسؤول سابق : أعضاء ورؤساء الغرف التجارية ليس لهم رواتب أو مزايا مالية .. وهذا هدفهم من الترشح

صحيفة الخليج 365: أكد "حسين العبدالقادر" الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية ، أن عضوية ورئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية مقعد تطوعي ، وليس لهم رواتب أو مزايا مالية، وهدفهم في الأغلب "الوجاهة".

وقال خلال حلوله ضيفا مع قناة " السعودية" : لا يوجد رواتب لأي عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية أو رئيس الغرفة ، وليس لهم أي ميزة مالية أو مردود مالي ، فهي مقعد تطوعي .

وتابع: لكن فيها مكاسب طبعا ، وفيها وجاهة ، فالغرفة التجارية تحتها شركات ومؤسسات .

وواصل: والغالب ممن يترشح يكون عنده هم تجاري وشغف ، ولديهم شيء يقدمونه بمجتمع الأعمال ، وأيضا الصورة الحسنة أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تأتي إلى المملكة.

وأضاف: عندما كنت أمين عام بالغرفة زارنا أكثر من رئيس دولة وكثير من رؤساء الوزراء ، وأيضا أصحاب معالي الوزراء .