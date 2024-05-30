اخبار السعوديه

بالفيديو.. مسؤول سابق : أعضاء ورؤساء الغرف التجارية ليس لهم رواتب أو مزايا مالية .. وهذا هدفهم من الترشح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

6fccecac-2a8a-4c64-9655-c1317b93f46f

صحيفة الخليج 365: أكد "حسين العبدالقادر" الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية ، أن عضوية ورئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية مقعد تطوعي ، وليس لهم رواتب أو مزايا مالية، وهدفهم في الأغلب "الوجاهة".

وقال خلال حلوله ضيفا مع قناة " " : لا يوجد رواتب لأي عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية أو رئيس الغرفة ، وليس لهم أي ميزة مالية أو مردود مالي ، فهي مقعد تطوعي .

وتابع: لكن فيها مكاسب طبعا ، وفيها وجاهة ، فالغرفة التجارية تحتها شركات ومؤسسات .

وواصل: والغالب ممن يترشح يكون عنده هم تجاري وشغف ، ولديهم شيء يقدمونه بمجتمع الأعمال ، وأيضا الصورة الحسنة أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تأتي إلى المملكة.

وأضاف: عندما كنت أمين عام بالغرفة زارنا أكثر من رئيس دولة وكثير من رؤساء الوزراء ، وأيضا أصحاب معالي الوزراء .

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا