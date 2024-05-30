شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل حجاج سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية العربية السورية لأداء مناسك الحج لهذا العام، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.