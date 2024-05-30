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شكرا لقرائتكم خبر عن بالكتيبات والتطبيقات الذكية.. "الشؤون الإسلامية" تعين الحجاج على أداء فريضتهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الدولي وميناء جدة الإسلامي.
وزودت الوزارة الحجاج بمجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، مع توزيع "باركود" لتحميله على الأجهزة الذكية، يتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.
جهود عظيمةوأشاد عددٌ من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ بالجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك.
وقدموا شكرهم للقيادة السعودية على دعمها المتواصل، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير حجهم.
وزودت الوزارة الحجاج بمجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، مع توزيع "باركود" لتحميله على الأجهزة الذكية، يتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.
شاشات المكتبة الإلكترونيةكما وضعت الشؤون الإسلامية شاشات المكتبة الإلكترونية التي تشتمل على قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تحتوي 3000 مادة علمية، و320 كتابًا رقميًا، في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مع تكليف عدد من الدعاة للإجابة عن استفسارات الحجاج وتعليمهم بأحكام المناسك.
جهود عظيمةوأشاد عددٌ من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ بالجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك.
وقدموا شكرهم للقيادة السعودية على دعمها المتواصل، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير حجهم.