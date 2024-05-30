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سفير سوريا لدى المملكة: رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسوريا قريباً .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف سفير سوريا لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان، عن تدشين رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسوريا قريبًا ، وذلك عقب انتهاء موسم الحج .

وقال سوسان خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” أعداد الحجاج السوريين حسب الحصص التي تحددها وزارة الحج والعمرة في المملكة ، هي 17500 حاج ، وسيأتون عبر 51 رحلة طيران من دمشق إلى جدة والمدينة المنورة ، ومن ثم العودة إلى سوريا، وبالنسبة للطيران هذا الخط سوف يكون خط منتظم من دمشق إلى كل من الرياض وجدة والدمام “.

وتابع : ” هذه الخطوة ستسعد الكثير من السوريين المقيمين في المملكة ، وفي المقابل كذلك الحال بالنسبة للسعوديين الذين اعتادوا التمتع بسحر المناخ والطبيعة في سوريا ” .

كما وعد السفير السوري بتنفيذ مستويات أداء عملية بالتكامل مع المؤسسات السورية من أجل تقديم الخدمات التي تليق بالسياح السعوديين ، وتشكل إضافة نوعية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

ويعد تفعيل خطوة الرحلات المباشرة من دمشق إلى الرياض تطورًا لافتًا في العلاقات بين البلدين ، إذ جاءت بعد استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من إغلاق السفارات في البلدين إثر اندلاع الأزمة في سوريا .

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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