مصر: اختفاء طالبة في ظروف غامضة.. ووالدها يرصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكانها

صحيفة الخليج 365: اختفت طالبة مصرية، في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات قبل نحو أسبوع في محافظة الدقهلية بمصر.

وقال والد الطالبة المصرية جمال عبد الغفار، إن ابنته "جنة" غابت منذ الخميس الماضي، بعد خروجها من المدرسة في تمام 10:30 صباحا، مشيرا إلى كاميرات المراقبة أظهرت الفتاة في منطقة قريبة من المدرسة عند الساعة 12:00، وكانت تبكي، وفق "العربية نت".

ورجّح الأب، تعرض ابنته لمحاولة ابتزاز إلكتروني، مشيرا إلى أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.

أوضح أن سائق توك توك ظهر بكاميرات المراقبة حاول التحدث مع ابنته واصطحابها، حيث رفضت ابنته الأمر لتختفي بعدها في ظروف غامضة.

ورصد الأب دفع مبلغ "100 ألف جنيه مصري" لمن يدلي بأي معلومات تساعد في العثور على ابنته، كما دون عبر صفحته على فيسبوك، قائلا: "أقسم بالله الفلوس هتوصله بمجرد التأكد من المعلومة".