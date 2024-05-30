شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يبحث تعزيز التعاون مع المصانع والشركات الهولندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من أبرز الشركات الصناعية الهولندية، وعقد اجتماعات مع قادتها لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات بين المملكة وهولندا، في مختلف الأنشطة الصناعية.

والتقى الخريف خلال زيارته لشركة فيليبس للأجهزة الطبية في مدينة آيندهوفن الهولندية، إدوين بالفاست عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الأسواق الدولية، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، وتوطين هذه الصناعة الحيوية في المملكة العربية السعودية.

منتجات الألبان ومكوناتها

كما زار الخريف شركة فريزلاند كامبينا، الرائدة في مجال منتجات الألبان ومكوناتها، وناقش مع د. مارشيل جورسلينك، المدير العام للإدارة العامة للبحث والتطوير والموظفين في الشركة، إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير في المملكة، بهدف تحسين جودة الإنتاج المحلي ومعالجة الغذاء.

وبحث الخريف خلال زيارته لشركة أبفيلد، تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد هينز، وتبادل الخبرات في مجال المنتجات الاستهلاكية وصناعة الأغذية النباتية، والإسهام في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.