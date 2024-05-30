شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. رياح سطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

كما توالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الملموس على المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 60 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي .

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، يصل إلى مترين ونصف على الجزئين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومائج على الجزئين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.