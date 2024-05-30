شكرا لمتابعة خبر عن شاب من وادي الدواسر يفقد أطرافه الأربعة ليتقن الكتابة بفمه ويتخرج من الجامعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يدعو للفخر والاعتزاز ، نجح الشاب سعيد الدوسري في تحدي إعاقته التي فقد على إثرها أطرافه الأربعة ، والتي لم تمنعه من الدراسة والتفوق بها .

ووفقاً لقناة «العربية» ، فإن الشاب سعيد من وادي الدواسر ، تعرض لحادث حرق كهربائي وهو في السابعة من عمره ، بترت على إثره ذراعيه وساقيه ليكمل حياته دون أطرافه الأربعة .

لم تمنع الإعاقة الشاب سعيد من مواصلة حياته ومزاحمة أقرانه في مقاعد الدراسة فتعلم الكتابة بفمه ، واستعاض بساقين صناعيتين ، ليتمكن بعد ذلك من تجاوز مراحل التعليم الأساسية .

ويُذكر أن الشاب سعيد التحق بالكلية التطبيقية في قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في وادي الدواسر التابعة لجامعة سطام بن عبدالعزيز بالخرج .