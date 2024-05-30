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بالفيديو.. الباحث "رضا العنزي": 5 قصائد لنزار قباني لا تعني أنه شاعر

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صحيفة الخليج 365: قال الباحث في التاريخ رضا العنزي، إن 5 قصائد لنزار قباني لا تعني أنه شاعر.

وأشار العنزي خلال لقاء في برنامج "حوار مفتوح": هناك فرق بين الأدب والشعر، فالشعر جزء من الأدب، مبينا أن الأدب فيه الرواية والشعر والخطابة والبلاغة والحداثة.

وأكمل: آباءنا وأجدادنا اخترعوا الشعر بدأ من قبل امرؤ القيس، من أجل تأبين الموتى ومدح الألهة ومدح القبيلة والأفراد واستخدمه العشاق لمدح المحبوبة.

وتابع: ثم أضاف العرب عليه القافية والوزن حتى بلغ عند العرب 16 بحرا، مضيفا: ما يستطيع العربي ابن العربي أن يتجاوز 16 بحرا لو يموت، فالشعر ما يقوله إلا شخص موهوب من الله.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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