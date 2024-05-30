بالفيديو.. الباحث "رضا العنزي": 5 قصائد لنزار قباني لا تعني أنه شاعر

صحيفة الخليج 365: قال الباحث في التاريخ رضا العنزي، إن 5 قصائد لنزار قباني لا تعني أنه شاعر.

وأشار العنزي خلال لقاء في برنامج "حوار مفتوح": هناك فرق بين الأدب والشعر، فالشعر جزء من الأدب، مبينا أن الأدب فيه الرواية والشعر والخطابة والبلاغة والحداثة.

وأكمل: آباءنا وأجدادنا اخترعوا الشعر بدأ من قبل امرؤ القيس، من أجل تأبين الموتى ومدح الألهة ومدح القبيلة والأفراد واستخدمه العشاق لمدح المحبوبة.

وتابع: ثم أضاف العرب عليه القافية والوزن حتى بلغ عند العرب 16 بحرا، مضيفا: ما يستطيع العربي ابن العربي أن يتجاوز 16 بحرا لو يموت، فالشعر ما يقوله إلا شخص موهوب من الله.