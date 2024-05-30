هذا ما يحدث لضغط الدم والسكر في جسمك عند تناول فاكهة الكاكا؟

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الكبد والباطنة، سعيد شلبي، عن بعض الفوائد المذهلة لفاكهة الكاكا خاصة لمريض السكري. منها:

تنظيم مستويات السكر في الدم

وبحسب موقع "مصراوي" قال الاستشاري، إن الكاكا تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاصه في الأمعاء.

كما أن الكاكا غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم

تحسين حساسية الأنسولين

تساعد الكاكا على تحسين حساسية الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم، ويؤدي ذلك إلى تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، مما قد يساعد في السيطرة على مرض السكري

تخفض ضغط الدم

ووُجد أن الكاكا تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

كذلك تساعد الكاكا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الكاكا على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك.