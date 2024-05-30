شكرا لقرائتكم موسم الحج 1445 .. ماذا تعرف عن المواقيت المكانية وأهميتها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الحج والعمرة، أهمية المواقيت المكانية باعتبارها محطات للاستعداد، ضمن موسم الحج 1445.

أهمية المواقيت المكانية في موسم الحج 1445

وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس: إن هذه المواقيت بوابات يتهيأ فيها ضيوف الرحمن لدخول أطهر بقعة، واستغلال أعظم رحلة، وشرعت تعظيمًا لبيت الله الحرام ويلزم الحاج والمعتمر الإحرام منها سواء كان قادمًا بالطائرة أو عن طريق البحر أو البر.

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وتابعت: تشمل هذه المواقيت ذات عرق لأهل العراق والقادمين من جهتهم ويبعد 92 كم عن مكة، وذو الحليفة (آبار علي، لأهل المدينة ومن يأتي من جهتهم ويبعد 420 كم عن مكة، وقرن المنازل (السيل الكبير) لأهل نجد والقادمين من جهتهم ويبعد 94 كم عن مكة، ويلملم (السعدية) لأهل اليمن والقادمين من جهتهم ويبعد 115 كم عن مكة، والجحفة لأهل الشام والقادمين عبد البحر ويبعد 187 كم عن مكة ويحرم الناس اليوم من رابغ التي تبعد 204 كم عن مكة.

طريقة استخراج تصريح لموسم الحج 1445

يجب أن يتم تنزيل تطبيق نسك

إدخال البيانات الشخصية للراغبين في تأدية الحج لتشمل “الاسم، الجنسية، رقم الهاتف، مكان الإقامة، تاريخ الميلاد، من ثم كتابة كلمة السر”

اختيار تصريح الحج لعام 2024

اختيار ما يناسبك من اختيارات متعددة من باقات الحج

دفع قيمة الباقة عن الطرق الموضحة من وزارة الحج

طباعة التصريح من خلال منصة أبشر

شروط استخراج تصريح دخول مكة

أن تكون الإقامة سارية

أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية

طريقة طباعة تصريح الحج عبر أبشر

زيارة المنصة الإلكترونية أبشر

اختيار خدمات الأفراد

إنشاء دخول عبر تقديم كافة البيانات المطلوبة

قم بالنقر فوق أيقونة خدماتي

اضغط على خدمات، ثم وزارة الحج

اضغط على طباعة تصريح الحج

قم بطباعة التصريح، ويجب الاحتفاظ به

شروط الحصول على تصريح أداء مناسك الحج

أن يتراوح العمر من 18 وحتى 65 عامًا

أن يكون المتقدم تلقى تطعيم فيروس كورونا

امتلاك جواز سفر سارٍ

أن يتم التسجيل عبر موقع وزارة الحج

إرفاق كافة الوثائق المطلوبة

هل يجوز أداء الحج بدون تصريح؟

لا يجوز الذهاب إلى الحج بدون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، وفقًا لهيئة كبار العلماء.