شكرا لقرائتكم طريقة الاطلاع على مشروعات سكني وإجراءات الحجز الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاطلاع على مشروعات سكني وإجراءات الحجز الإلكتروني، بهدف التسجيل والحصول على منتجات سكني.

وأفاد برنامج سكني عبر منصة إكس بأنه يمكن للمستفيد الاطلاع على كافة المشاريع حسب المنطقة والمشروع الذي يرغب به، واستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني عبر الرابط: هنا بشرط أن تكون حالة الاستحقاق مستحقًّا، وحالة المشروع متاحًا.

قد يهمّك أيضاً

التزامات البناء الذاتي

في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني. 2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات. 3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم. 4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.

دعم سكني