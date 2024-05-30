شكرا لقرائتكم طريقة التحقق من أهلية ساند وأسباب الاستبعاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت مؤسسة التأمينات أن ساند يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، مستعرضًا أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.

طريقة التحقق من أهلية ساند

وقالت التأمينات عبر منصة إكس: إنه يمكن التحقق من أهلية ساند عبر الرابط: هنا وفي حال توافق شروط ساند يمكن التقدم بطلب عبر الحساب الشخصي.

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الحماية الاجتماعية

والمعروف أن دعم ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

نسبة الاشتراك

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

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