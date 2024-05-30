شكرا لقرائتكم مساند: شرط مهم للاستفادة من خدمة نقل العمالة من فرد إلى آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة مساند أنه للاستفادة من خدمة نقل العمالة من فرد إلى فرد يجب ألا يكون لدى العامل المنزلي بلاغ هروب.

جاء ذلك ردًّا من مساند على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس.

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خدمة معروفة

وفي وقت سابق أفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر معروفة يتم من خلال ما يلي: اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”.

اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.

طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.

الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد. الاستقدام عبر مساند يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

تنبع جهود منصة مساند في حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من الحرص الشديد لمملكتنا على حماية حقوق العمالة الوافدة وتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية.