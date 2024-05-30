خطوات التسجيل بحساب المواطن جديد عبر الموقع الإلكتروني

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الرياض - محمد الوسيري - يبحث العديد من المواطنين عن خطوات التسجيل بحساب متابعات الخليج 365 جديد عبر الموقع الإلكتروني بهدف الحصول على دعم البرنامج.

ونستعرض خطوات التسجيل بحساب متابعات الخليج 365 جديد عبر الموقع الإلكتروني ولكن قبلها يجب التأكد من توفر ما يلي:

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تأكد من استيفاء شروط التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

جهز المستندات المطلوبة مثل صك ملكية أو عقد إيجار موثق (في حال كان رب الأسرة مستأجرًا)، وثيقة زواج (للمتزوجين)، شهادات ميلاد الأبناء أو أي مستندات أخرى مطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

وفيما يلي خطوات التسجيل بحساب متابعات الخليج 365 جديد عبر الموقع الإلكتروني:

الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365

إدخال رقم الهوية الوطنية وكتابة رقم هاتف الجوال المفعل في أبشر وتاريخ الميلاد.

ستصل رسالة على الهاتف الجوال بها كلمة المرور المؤقت لإتمام التسجيل.

بعد ذلك يتم إدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها وتذكرها جيدًا لأنها ستكون طريقة الدخول للحساب.

ستظهر للمستفيد الوثائق التي يجب عليه إرفاقها بحسب كل حالة.

قراءة الشروط والأحكام والضغط على “موافق”.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التحقق من صحة البيانات والتأكد من إرفاق جميع المستندات.

إرسال الطلب.

‫الاستعلام عن الأهلية‬ في حساب متابعات الخليج 365

يمكن أيضًا للمستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:

* ‫الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب متابعات الخليج 365.

* ‫تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

* ‫أو تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

* ‫النقر على الخدمات الإلكترونية.

* ‫اختيار خدمة الاستعلام عن الأهلية في حساب متابعات الخليج 365.

* ‫إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

* ‫كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

* ‫النقر على أيقونة الاستعلام.‬

حالات توقف صرف حساب متابعات الخليج 365

يتساءل بعض المواطنين عن الأسباب التي يتوقف فيها صرف الدعم من برنامج حساب متابعات الخليج 365 حيث إن هناك بعض الأشخاص الذي توقف عنهم الدعم وذلك لعدة أسباب مثل عدم تحديث البيانات أو إدخال بعض البيانات الشخصية الخاطئة وغيرها من الأمور التي أعلن عنها حساب متابعات الخليج 365 ولم يتم الالتزام بها.

متى تستحق الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365؟

يتم تحديد الموعد الذي يتم فيه إيداع الدعم في حساب البنكي الخاص بالمستفيدين، حيث إنه خصص موعد أول عشرة أيام في الشهر يتم صرف الرواتب المستحقة في حسابات المستفيدين.