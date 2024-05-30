خطوة بخطوة.. طريقة تغيير رقم الجوال لحساب المواطن

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الرياض - محمد الوسيري - يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تغيير رقم الجوال لحساب متابعات الخليج 365 بهدف تعديل البيانات والحصول على الدعم بشكل دوري.

وفي وقت سابق أوضح البرنامج طريقة تغيير رقم الجوال لحساب متابعات الخليج 365، وهو بالخطوات التالية كما يلي:

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طريقة تغيير رقم الجوال لحساب متابعات الخليج 365

طريقة تغيير رقم الجوال لحساب متابعات الخليج 365 يتم أولًا تسجيل الدخول إلى بوابة “حساب متابعات الخليج 365” من هنا.

الذهاب إلى صفحة بيانات المستفيد، والضغط على “تغيير رقم الجوال”.

تعبئة البيانات المطلوبة لتغيير رقم الجوال.

‫الاستعلام عن الأهلية‬ في حساب متابعات الخليج 365

يمكن أيضًا للمستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:

* ‫الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب متابعات الخليج 365.

* ‫تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

* ‫أو تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

* ‫النقر على الخدمات الإلكترونية.

* ‫اختيار خدمة الاستعلام عن الأهلية في حساب متابعات الخليج 365.

* ‫إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

* ‫كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

* ‫النقر على أيقونة الاستعلام.‬

حالات توقف صرف حساب متابعات الخليج 365

يتساءل بعض المواطنين عن الأسباب التي يتوقف فيها صرف الدعم من برنامج حساب متابعات الخليج 365 حيث إن هناك بعض الأشخاص الذي توقف عنهم الدعم وذلك لعدة أسباب مثل عدم تحديث البيانات أو إدخال بعض البيانات الشخصية الخاطئة وغيرها من الأمور التي أعلن عنها حساب متابعات الخليج 365 ولم يتم الالتزام بها.

متى تستحق الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365؟

يتم تحديد الموعد الذي يتم فيه إيداع الدعم في حساب البنكي الخاص بالمستفيدين، حيث إنه خصص موعد أول عشرة أيام في الشهر يتم صرف الرواتب المستحقة في حسابات المستفيدين.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365