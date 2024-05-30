إغلاق قسم اليوم الواحد بمجمع طبي خاص

وشددت «الصحة» على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك.
وورد في المادة العاشرة الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
يذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية في جميع أنحاء المملكة وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة؛ للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.
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