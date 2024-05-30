شاهد.. شخص يحطم سيارة الرنج روفر بمطرقة ثقيلة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو شخص يحمل مطرقة ثقيلة ويقوم بتحطيم الوجه الأمامي لسيارة الرنج روفر.

وظهر الشخص في الفيديو وهو يرتدي بدلة أنيقة ويمسك مطرقة ثقيلة ويقوم بتكسير وجه السيارة والمرآة الأمامية داخل معرض سيارات على ما يبدو.

وأحدث الشخص أضرارا بسيطة بالسيارة دل على قوة ومتانة هذه النوعية من السيارات الحديثة.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على منصات التواصل، وتناول البعض الفيديو بتعليقات ساخرة منهم من قال: ‏يضرب السيارة والألم احسه بقلبي، فيما رجح آخرون بأنه إعلان عن متانة الرنج روفر.