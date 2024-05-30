السعودية | ضمن العمل القائم نحو السوق العربية للكهرباء: وزارة الطاقة تشارك في الاجتماع الافتتاحي للمشروع التجريبي لدول المشرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت المملكة العربية السعودية اليوم، ممثلةً بوزارة الطاقة ومشاركة ممثلين من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، في الاجتماع الافتتاحي للمشروع التجريبي لدول المشرق العربي والذي يضم إلى جانب المملكة كلاً من الأردن ومصر، وضمن العمل القائم مع جامعة الدول العربية نحو السوق العربية المشتركة للكهرباء وتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين الدول وتفعيلها، فور توقيع اتفاقيات الربط العربي، حيث سيتم العمل في المشروع التجريبي على محاكاة للتبادل بين الدول وعمل لجان السوق.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المشروع ضمن خطتها الطموحة في تعزيز دورها الريادي في الربط الكهربائي الدولي والسوق العربية للكهرباء، وأن تكون مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها من خلال الربط الكهربائي.