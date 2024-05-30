السعودية | رحلات طيران دائمة بين المملكة وسوريا بعد الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد السفير السوري في المملكة محمد السوسان، أن الخط الجوي الذي سينقل الحجاج السوريين هذا العام، والذين تصل أعدادهم إلى 17.5 ألف حاج، إلى المملكة، موضحًا أن الرحلات الجوية بين البلدين ستكون دائمة وليس لموسم الحج فقط.

وأوضح “السوسان”، خلال لقائه على قناة “العربية”، أن الحجاج السوريين سيأتون إلى المملكة عبر 51 رحلة طيران مباشرة من دمشق إلى جدة والمدينة المنورة، مؤكدًا أنه يتم في الوقت الحالي تكريس كل الأسطول الجوي السوري لنقل الحجاج إلى المملكة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك رحلات منتظمة للخطوط الجوية السورية إلى رياض والدمام وجدة بعد انتهاء موسم الحج؛ وهو ما يلبي تطلعات السعوديين والسوريين على حد سواء.

ولفت السفير السوري في المملكة، إلى أن هذه المساعي تمثل إضافة نوعية على مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن أبواب سوريا مفتوحة دومًا لاستقبال السعوديين.