السعودية | بـ 47 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.

وتوقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة)، كما توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الملموس على المنطقة الشرقية

وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الدمام وحفر الباطن والصمان 46 مئوية، وكل من مكة المكرمة والدهناء 45 درجة، ثم المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء ومنى ومزدلفة والتنهات 44 درجة.