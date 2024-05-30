شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تشدد على خلو أسئلة الاختبارات من التجاوزات الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أنظمة وإجراءات الاختبارات

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على أهمية عدم خروج الأسئلة في مضمونها ونصوصها عما هو في المقرر الدراسي، وأن تكون خالية من التجاوزات الفكرية.وبينت أن من يخالف ذلك سيكون مسؤولاً مسؤولية تامة أمام الجهات الأمنية المختصة.وأوضحت وزارة التعليم، من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات فيما يخص إعداد الأسئلة ونماذج الإجابة، أن مدير المدرسة يُكلف المعلمين بإعداد كافة أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها قبل مواعيد الاختبارات بوقت كافٍ، على ألا يقل عن أسبوعين من بدء الاختبارات النهائية.وعلى مدير المدرسة أن يعقد اجتماعًا قبل وضع الأسئلة ويحرر محضراً يوقع عليه كافة المعلمي، يتضمن التأكيد عليهم بعدم خروج أسئلتهم في مضمونها ونصوصها عما هو في المقرر الدراسي، وأن تكون الأسئلة خالية من التجاوزات الفكرية، أو التعاطف، أو التأييد، أو الإشارة المباشرة ، أو غير المباشرة أو التجويز أو الإباحة أو الثناء للأحزاب الدينية والتيارات الفكرية ورموزها المتطرفة، أو تناولها لمفردات تمس الدولة ورموزها وثقافتها وقيمها الأصيلة، وأن من خالف ذلك سيكون مسؤولاً مسؤولية تامة أمام الجهات الأمنية المختصة.ويُراعى ألا يشترك في إعداد الأسئلة أو تصويرها، أو تظريفها، أو الاطلاع عليها من له قرابة من الدرجة الأولى بالطلاب أسئلة الاختبار لهم ، أو من صدر بحقه قرار بمنعه من المشاركة في إعداد الأسئلة.وبين الدليل أن المعلمين يكلفون بإعداد أسئلة الاختبار وفقاً للضوابط المتمثلة في أن معلمًا واحدًا يقوم بإعداد أسئلة مادته ونموذج الإجابة، ويكون مسؤولاً عن سرية الأسئلة مع مدير المدرسة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله ـ وأكثر من معلم يتم من قبل مدير المدرسة بالاتفاق مع معلمي المادة الاختيار بين ان يكلف كل معلم بإعداد أسئلة مادته للصف الذي يدرسه.ويكون مسؤولاً عن سرية الأسئلة مع مدير المدرسة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله، أو يشترك معلمو المادة الذين يدرسونها في إعداد الأسئلة ونماذج الإجابة، وتوزيع الدرجات، ويعتبرون مسؤولين مع مدير المدرسة عن سرية الأسئلة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله.وعند وجود معلم له قريب من الدرجة الأولى فإن لمدير المدرسة الخيار فيمن يقوم بإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة - حسب ما يراه مناسباً - بين معلم آخر في نفس المدرسة أو التعاون مع مدرسة أخرى، أو مكتب التعليم؛ بحيث يتم تسليم الظرف لمدير المدرسة ويكون مسؤولاً مع معد الأسئلة عن سرية الأسئلة ، والمعلم حديث التخرج أو متدني الأداء: يطلع على أسئلته المشرف المختص أو مدير المدرسة للتأكد اكتمال الشروط، ويُوضح له الملاحظات، ويكون المشرف مع المعلم ومدير المدرسة مسؤولين عن سرية الأسئلة وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله.