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"الشؤون الإسلامية" تطلق فرص تطوعية لموسم الحـج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمكة المكرمة، ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عدداً من الفرصة التطوعية لموسم حـج عـام 1445هـ، عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها (75) متطوعاً ومتطوعة بعدد ساعات بلغ (120) ساعة.
وتهدف الفرص إلى نظافة وصيانة وترتيب وتعقيم وتبخير جوامع ومساجد المنطقة، وتصميم صور ومقاطع مرئية.
ويأتي ذلك في إطار الأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتهيئة بيوت الله بكافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن ، كما تأتي هذه المبادرات في إطار جهود وأعمال الوزارة لتعزيز قيم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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