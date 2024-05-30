شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تطلق فرص تطوعية لموسم الحـج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمكة المكرمة، ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عدداً من الفرصة التطوعية لموسم حـج عـام 1445هـ، عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها (75) متطوعاً ومتطوعة بعدد ساعات بلغ (120) ساعة.

وتهدف الفرص إلى نظافة وصيانة وترتيب وتعقيم وتبخير جوامع ومساجد المنطقة، وتصميم صور ومقاطع مرئية.

ويأتي ذلك في إطار الأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتهيئة بيوت الله بكافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن ، كما تأتي هذه المبادرات في إطار جهود وأعمال الوزارة لتعزيز قيم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية.