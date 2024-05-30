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السعودية | إخلاء طبي لمواطن حالته حرجة من بودابست

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تابعت سفارة المملكة لدى بودابست، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، نقل مواطن حالته حرجة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه.

وقالت السفارة: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة المواطنين خارج المملكة وبمتابعة من وزير الخارجية سلمه الله، وبالتنسيق مع وزارة #الصحة، قامت السفارة وتحت إشراف السفير #ماجد_العبدان بنقل #مواطن تعرض لحالة طبية حرجة؛ وذلك عبر طائرة إخلاء طبي من بودابست.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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