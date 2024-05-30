السعودية | إخلاء طبي لمواطن حالته حرجة من بودابست

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إخلاء طبي لمواطن حالته حرجة من بودابست والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تابعت سفارة المملكة لدى بودابست، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، نقل مواطن حالته حرجة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه.
وقالت السفارة: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة المواطنين خارج المملكة وبمتابعة من وزير الخارجية سلمه الله، وبالتنسيق مع وزارة #الصحة، قامت السفارة وتحت إشراف السفير #ماجد_العبدان بنقل #مواطن تعرض لحالة طبية حرجة؛ وذلك عبر طائرة إخلاء طبي من بودابست.