السعودية | إخلاء طبي لمواطن حالته حرجة من بودابست

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إخلاء طبي لمواطن حالته حرجة من بودابست والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات تابعت سفارة المملكة لدى بودابست، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، نقل مواطن حالته حرجة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه.