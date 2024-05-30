السعودية | وزير الخارجية يصل الصين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 21 February 2020, Berlin: Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al-Saud attends a press conference with German Minister of Foreign Affairs Heiko Maas (Not Pictured) following their meeting at the Federal Foreign Office. Photo: Carsten Koall/dpa

الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين، وذلك للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي.

ويبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد سموه لقاءات ثنائية على هامش المنتدى.