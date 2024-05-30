السعودية | وزير الخارجية يصل الصين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الصين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين، وذلك للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي.
ويبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد سموه لقاءات ثنائية على هامش المنتدى.