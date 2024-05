السعودية | وزير الخارجية يصل الصين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الصين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 21 February 2020, Berlin: Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al-Saud attends a press conference with German Minister of Foreign Affairs Heiko Maas (Not Pictured) following their meeting at the Federal Foreign Office. Photo: Carsten Koall/dpa