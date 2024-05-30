السعودية | شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا تجند أكثر من 14 ألف كادر بشري في موسم حج 1445

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جنَّدت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، ممثلة في شركة مشارق الذهبية أكثر من 14 ألف كادر بشري لخدمة ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك في إطار الجاهزية الجارية لاستقبال حجاج بيت الله لموسم حج 1445، من خلال برنامج “منهاج” الخاص بوزارة الحج والعمرة لمتابعة سير أعمال شركات تقديم الخدمة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة مشارق الذهبية، محمد أمين أندرقيري، أن نسبة تفعيل بطاقة “نسك” تخطت 64 ٪ والتي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة في المملكة، فيما بلغت عدد عقود متعهدي الإعاشة 59 عقدًا لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج بيت الله، مشيرًا إلى أن إتمام الجاهزية في المشاعر المقدسة، يأتي في إطار الجهود المبكرة والمستمرة لتوفير راحة الحجاج، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم .