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كنز لا تفقده.. "الخضيري" يكشف فوائد صحية مذهلة ‏للطبقة الشحمية البيضاء التي تتواجد أسفل قشر الأترنج والليمون والبرتقال

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صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن ‏فوائد صحية مذهلة ‏للطبقة الشحمية البيضاء التي تتواجد أسفل قشر الأترنج والليمون والبرتقال .

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": الطبقة الشحمية البيضاءالتي هي تحت القشر الأصفر مباشرة وتحيط بالأترنج او بالبرتقال او بالليمون وبكل الفواكه الحامضية مليئة بالفوائد والموادالمضادة للأكسدة والمواد التي تكّسر الدهون وتفيد الجسم، ولتكون أكثر فائده؛اقترح أن يتم تقطيع الفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال بطبقة الليف الأبيض وطحنها بالخلاط وتناولها فهي مفيدة وكنز صحي. فلا تفقدها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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