بالفيديو.. ناقد رياضي يطالب بمحاسبة "رونالدو" على هذا التصريح.. ويعلق: "ضار بالكرة السعودية"

صحيفة الخليج 365: انتقد المحلل الرياضي مساعد العصيمي، تصريح لاعب النصر كريسيتانو رونالدو حول عدالة المنافسة قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك.

وقال العصيمي عبر برنامج الديوانية، مخاطبا رونالدو: أي عدالة تتكلم عنها، لم تكن أفضل من الهلال في كل المباريات.

وأكد أن تصريحه لم يكن موفقا، وضار بالكرة السعودية، مطالبا المسؤولين في النصر والرابطة الجلوس مع اللاعب باعتباره جزء من المشروع.

وكان رونالدو قد أثار الجدل بعدما صرح عقب مباراة فريقه أمام الاتحاد في ختام الموسم، إنه سعيد بالفوز وبرقمه القياسي الذي لم يكن ينتظره ولكنه هام في مسيرته، فيما تطرق لنهائي كأس الملك بقوله:"ستكون مباراة تنافسية وأتمناها عادلة".