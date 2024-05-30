شاهد: شخص يحضر جلسة محاكمته عبر "زوم".. وعندما رأى القاضي تصرفه كانت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: ورط شخص نفسه خلال حضور جلسة استماع في محكمة ميشيغان عبر مكالمة "زوم" .

رخصة قيادة

وتبين أن المدعى عليه كوري هاريس، الذي كان لديه رخصة قيادة معلقة، خالف التعليمات.

وشوهد قاضي المقاطعة سيدريك سيمبسون في الفيديو وهو غير مصدق ما يراه أثناء اتصال هاريس، وكان حزام الأمان مرئيًا ما يدل على أن المدعى عليه يخالف قرار المحكمة ويقود سيارته رغم تعليق رخصته.

يقود سيارته

وسأل القاضي: "السيد. هاريس، هل تقود؟". أجاب هاريس: "في الواقع، سأذهب إلى عيادة طبيبي. لذا فقط أعطني ثانية واحدة... أنا أوقف سيارتي الآن".

وتُظهر اللقطات المأخوذة من مكالمة "زوم" الفرق القانونية في المحكمة وهم يقفون في حالة صدمة.

تسليم نفسه للسجن

وطالب المدعى عليه أن يسلم نفسه إلى سجن مقاطعة واشتيناو بحلول الساعة السادسة مساء اليوم. أجاب المدعى عليه هاريس: "يا إلهي"، وكان مصدومًا لأنهم سيصدرون حكمًا بهذه السرعة دون سماع إفادته.