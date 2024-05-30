شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ البطحاء يستقبل أولى قوافل ضيوف الرحمن من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز المراقبة الصحية في منفذ البطحاء التابع لتجمع الشرقية الصحي أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمت الأفواج حجاجاً من جنسيات متعددة، حيث تم استقبالهم بحفاوة وتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وتضمنت الإجراءات الصحية التي قام بها المركز ،التأكد من استكمال الحجاج للتطعيمات المطلوبة، وإجراء الفحص البصري للتأكد من سلامتهم.

كما حرص المركز على تقديم النصائح التوعوية والتثقيفية للحجاج، لضمان أدائهم لمناسك الحج بكل يسر وسهولة، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتسهيل إجراءات قدوم الحجاج وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.