شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1,7 مليون زيارة لمراكز التأهيل الطبي خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة أن مراكز وأقسام التأهيل الطبي التابعة لها استقبلت أكثر من 1,7 مليون زيارة خلال العام الماضي، وتوزعت هذه الزيارات على مختلف الخدمات التأهيلية في جميع مناطق المملكة.وأوضحت الوزارة أن أكثر من 1,48 مليون مراجع استفادوا من خدمات العلاج الطبيعي، و91 ألف مراجع من العلاج الوظيفي، بالإضافة إلى 46 ألف مستفيد من خدمات السمع والتخاطب والبلع، و55 ألف مراجع لأقسام الأطراف الاصطناعية، و56 ألف مراجع لخدمات أخرى ذات صلة بالتأهيل الطبي.في المنطقة الشرقية، استقبلت مراكز التأهيل الطبي 102 ألف مراجع، منهم 75 ألف استفادوا من خدمات العلاج الطبيعي، و8 آلاف من العلاج الوظيفي، و5 آلاف من خدمات السمع والتخاطب والبلع، بالإضافة إلى 3 آلاف مراجع للأطراف الاصطناعية، و10 آلاف لخدمات أخرى ذات صلة بالتأهيل الطبي.وتقدم مراكز التأهيل الطبي في مستشفيات الصحة مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك العلاج الطبيعي للأطفال والعناية المركزة والباطنية العامة وجراحة القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام، بالإضافة إلى خدمات التأهيل الطبي والتأهيل الوظيفي وعلاج السمع والتخاطب والبلع والأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة.