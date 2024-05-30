السعودية | “الشؤون الإسلامية” تطلق فرصاً تطوعية لموسم الحـج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمكة المكرمة، ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة ، عدداً من الفرصة التطوعية لموسم حـج عـام 1445هـ ، عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها (٧٥) متطوعاً و متطوعة بعدد ساعات بلغ (١٢٠) ساعة .

و تهدف الفرص إلى نظافة وصيانة وترتيب وتعقيم وتبخير جوامع ومساجد المنطقة، وتصميم صور ومقاطع مرئية.

ويأتي ذلك في إطار الأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لتهيئة بيوت الله بكافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن ، كما تأتي هذه المبادرات في إطار جهود وأعمال الوزارة لتعزيز قيم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية.