السعودية | رئيس المجلس الوطني في الاتحاد السويسري يلتقي وفد مجلس الشورى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس المجلس الوطني في الاتحاد السويسري السيد إيريك نوسباومر، في مقر المجلس بالعاصمة بيرن، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد آل فارح ، وبحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السويسرية السعودية عضو المجلس الوطني عضو لجنة السياسة الخارجية هانس بيتر بورتمان، وذلك في إطار زيارة وفد مجلس الشورى الرسمية إلى الاتحاد السويسري حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني، والعلاقات بين البلدين بشكل عام، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد ذاته، عقد أعضاء الوفد اجتماعاً مع نظرائهم في لجنة الصداقة السويسرية السعودية بالمجلس الوطني السويسري برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة السيد هانس بيتر بورتمان.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية، والتأكيد على أهمية التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية ، وتفعيل الزيارات المتبادلة بما يسهم في تعزيز التعاون في المجالات كافة بين البلدين الصديقين.

عقب ذلك، قام الوفد بجولة داخل مقر المجلس الوطني، شملت القاعة الرئيسية، والرواق الدبلوماسي، وحضر الوفد جانبًا من جلسة المجلس الوطني السويسري.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد .

ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد آل فارح أعضاء المجلس، سعد بن صالح السبتي ، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتور علي بن محمد الشهراني، كوثر بنت موسى الأربش.