السعودية | سفير المملكة لدى المغرب: مبادرة طريق مكة أسهمت في تقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي بن عبدالله الصالح أن المملكة أولت العناية والاهتمام بالحجاج والمعتمرين منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تسخير كافة الإمكانيات وتهيئة السبل الكفيلة لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية أوضح الدكتور سامي الصالح أن مبادرة ” طريق مكة ” تحظى بترحيب واهتمام من كافة الجهات في المملكة المغربية، حيث يبدأ الاستعداد للحج من خلال التسجيل في موسم الحج منذ وقت مبكر وإنهاء كافة الإجراءات تمهيداً لوصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى ازدياد عدد الحجاج المستفيدين في كل عام من مبادرة طريق مكة وذلك لما حققته من فائدة عظيمة واختصار للوقت والجهد.

وأبان أن مبادرة طريق مكة أسهمت وبشكل فعال في تقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية وسرعة في الإنجاز وتقليص لزمن الإجراءات، لتحقق معه المملكة الريادة في التنظيم والتخطيط مع توظيف التقنيات الحديثة بقيادة كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وذلك لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن.