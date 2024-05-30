شكرا لمتابعة خبر عن من أول من اكتشف حركة الكواكب وسماها بالسرايات؟ الزعاق يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد خالد الزعاق أن هناك ظواهر فلكية يمكن أن يشاهدها عامة الناس مثل النجوم والشمس والقمر، لكن المجرات والسداد والكواكب يشاهدها المتخصصين فى دراسة الأجرام السماوية.

وأضاف الزعاق في برنامج “تقويم” المذاع عبر قناة العربية، أن الكواكب لها حركة وأول من اكتشف تلك الحركة هم العرب لذلك أطلقوا عليها السرايات، لأنها حركة تسرى بها بين النجوم.

وأشار إلى أن أشهر كواكب السرايات هو كوكب الزهرة، المسمى عند العامة بنجمة الصبح إذا شاهدوها عند شروق الشمس، ونجمة العشا إذا شاهدوا عند غروب الشمس